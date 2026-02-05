В Москве журналистов экстренно эвакуировали из-за пожара

Shot: В здании редакции «Известия» в Москве произошел пожар

В здании редакции «Известия» в Москве произошел пожар. Как сообщает Shot в Telegram, сотрудников издания экстренно эвакуировали.

Уточняется, что пожар произошел в здании в Партийном переулке. По данным Shot, возгорание произошло в сауне фитнес-клуба, расположенного на третьем этаже. Во время возгорания не сработала пожарная сигнализация. Журналисты сами начали покидать здание, когда почувствовали запах гари. Отмечалось, что работники спускались с пятого этажа практически при нулевой видимости из-за дыма.

Позднее издание отметило, что на место пожара выехали работники МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

В декабре 2025 года в Новосибирске загорелось здание педагогического колледжа. Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже.