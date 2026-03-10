Реклама

16:23, 10 марта 2026Культура

Известная певица отказалась ехать в Россию из-за клещей

Mash: Певица Аврил Лавин отказалась давать концерт в России из-за боязни клещей
Андрей Шеньшаков

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Культовая канадская певица Аврил Лавин категорически отказалась выступать в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артистку приглашали выступить в Москве, но Лавин якобы ответила, что «ни в коем случае» не выступит там из-за боязни клещей. Дело в том, что в 2013-2014 годах укус насекомого вызвал у певицы болезнь Лайма.

Известно, что клещи являются переносчиками инфекционного заболевания, для которого характерны жар, сильная головная боль, паралич лицевого нерва, нарушение сердечного ритма, а также патологии суставов, глаз и нервной системы.

Ранее популярный рэпер Flo Rida не смог выступить в России из-за конфликта на Ближнем Востоке. Решение исполнителя связано с вопросами безопасности и невозможностью вылета его команды, которая находится в Дубае.

