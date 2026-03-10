Реклама

12:00, 10 марта 2026Авто

Jetour свернул реализацию двух моделей в России

«РГ»: В Jetour объяснили исчезновение из продажи в России кроссоверов X50 и X70
Марина Аверкина

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Компания Jetour свернула реализацию двух кроссоверов на российском рынке. Речь идет о моделях X50 и X70. Представители бренда объяснили это решение актуальными запросами покупателей, пишет «Российская газета» («РГ»).

В представительстве отметили, что клиенты проявляют стабильную заинтересованность в других моделях линейки, среди которых автомобили Dashing, T2 и X70+. Высокую динамику демонстрирует новый паркетник T1, чей дебют в России состоялся лишь полгода назад.

Как подчеркнули в пресс-службе марки, портфель бренда включает как доступные варианты, так и предложения из более дорогого ценового сегмента. «Мы продолжаем следить за рынком и будем готовы предлагать продуктовые решения в соответствии с реалиями и тенденциями спроса на рынке России», — заявили в Jetour.

Стоит напомнить, что по итогам февраля китайский производитель расположился на восьмой строчке рейтинга продаж среди всех марок в стране. В конце зимы россияне приобрели 2035 автомобилей бренда.

Ранее в НАС оценили влияние «закона о русском языке» на продажи машин. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что никаких маркетинговых выгод от русификации названий машин нет.

