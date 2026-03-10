Россиянин обвинил легендарного тренера по фигурному катанию Москвину в «пропаганде убийц»

Россиянин обвинил тренера по фигурному катанию Москвину в «пропаганде убийц»

Житель Санкт-Петербурга попытался привлечь к ответственности Федерацию фигурного катания России (ФФККР) и тренера Тамару Москвину за программу фигуриста Петра Гуменника, но суд отказал в иске. Об этом сообщает NEWS.RU.

Конфликт разгорелся из-за постановки на музыку из «Парфюмера» — романа о маньяке-убийце. Мужчина обвинил ФФККР и легендарного тренера в пропаганде убийств, утверждая, что такая программа популяризирует преступную культуру среди зрителей. Истец сослался на Telegram-канал «Mash на спорте» и заявил, что тренер не проконтролировала постановку, а федерация ее одобрила. Он потребовал запретить подобные номера на соревнованиях.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова резко осудила истца, посоветовав ему «лечиться у психиатра». По ее словам, претензии абсурдны, а выбор музыки — стандартная практика в фигурном катании. Тарасова подчеркнула творческую свободу спортсменов и их наставников.

Невский районный суд Санкт-Петербурга отказался принимать иск, указав, что истец не имеет права представлять интересы неопределенного круга лиц. Дело не передано в производство, что ставит точку в скандале вокруг программы Гуменника.