Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:51, 10 марта 2026Спорт

Россиянин обвинил легендарного тренера по фигурному катанию Москвину в «пропаганде убийц»

Россиянин обвинил тренера по фигурному катанию Москвину в «пропаганде убийц»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга попытался привлечь к ответственности Федерацию фигурного катания России (ФФККР) и тренера Тамару Москвину за программу фигуриста Петра Гуменника, но суд отказал в иске. Об этом сообщает NEWS.RU.

Конфликт разгорелся из-за постановки на музыку из «Парфюмера» — романа о маньяке-убийце. Мужчина обвинил ФФККР и легендарного тренера в пропаганде убийств, утверждая, что такая программа популяризирует преступную культуру среди зрителей. Истец сослался на Telegram-канал «Mash на спорте» и заявил, что тренер не проконтролировала постановку, а федерация ее одобрила. Он потребовал запретить подобные номера на соревнованиях.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова резко осудила истца, посоветовав ему «лечиться у психиатра». По ее словам, претензии абсурдны, а выбор музыки — стандартная практика в фигурном катании. Тарасова подчеркнула творческую свободу спортсменов и их наставников.

Невский районный суд Санкт-Петербурга отказался принимать иск, указав, что истец не имеет права представлять интересы неопределенного круга лиц. Дело не передано в производство, что ставит точку в скандале вокруг программы Гуменника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Иран мог сам разбомбить школу для девочек американскими «Томагавками». В США уличили его во лжи

    Москвичам назвали срок продолжения оттепели

    Экономист перечислил возможные перспективы цен на нефть

    Цены на бензин в России перешли к росту

    Назван самый опасный вид головной боли

    Названо условие запрета рекламы в Telegram и на YouTube

    США назвали пределы смягчения санкций против российской нефти

    Дзюба назвал превосходящего его по популярности спортсмена

    Трамп рассказах о различиях во взглядах с Вэнсом на войну в Иране

    Психопат расправился с двумя женщинами на туристической тропе в США и угнал их машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok