Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:32, 10 марта 2026Экономика

Масштабы падения российского экспорта в Германию оценили

Destatis: Поставки российских товаров в Германию упали почти на 20 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В январе 2026 года Германия снизила экспорт товаров на российский рынок до полумиллиарда евро. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления этой страны Европейского союза (Destatis).

Уменьшение оценили в 8,3 процента по сравнению с декабрем 2025 года. Относительно первого месяца прошлого года снижение составило 15,9 процента. Кроме того, на 20 процентов, в месячном выражении, упал импорт российских товаров в ФРГ. Он достиг 0,1 миллиона евро. В годовом выражении сокращение составило 19,7 процента.

Большая часть немецкого экспорта в январе 2026 года пришлась на США. Речь идет о сумме в 13,2 миллиарда евро. Это на 11,7 процента больше, чем в декабре 2025 года. Импорт из США упал на 8,2 процента, до 7,2 миллиарда евро.

Большая часть импорта пришлась на Китай, который в январе 2026 года поставил в ЕС товаров на 14,2 миллиарда евро, или на 8,3 процента меньше, чем в последний месяц прошлого года. Экспорт в КНР сократился на 13,2 процента по сравнению с декабрем 2025 года и составил 6,3 миллиарда евро.

По итогам минувшего года ВВП Германии вырос на 0,2 процента. В 2023 и 2024 годах ведущая экономика Европейского союза падала на 0,9 и 0,5 процента соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы движемся к столкновению». На какую страну вслед за Ираном может нацелиться Израиль и помогут ли ему США?

    Муж Бородиной вручил ей подарок за 1,5 миллиона рублей

    Ученики московской школы пожаловались на симптомы отравления

    Заветы Ильича окутал едкий смог

    Присвоивший миллионы своего друга подполковника российский майор сделал заявление

    Юрист опроверг популярный среди автомобилистов миф

    Раскрыты неожиданные детали планирования контрнаступления ВСУ 2023 года

    Высказано предположение о секретной подготовке России к масштабной операции в зоне СВО

    Военный рассказал об особенностях сбитого сверхзвукового истребителя ВСУ

    Россиян предупредили о мощном нашествии комаров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok