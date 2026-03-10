Масштабы падения российского экспорта в Германию оценили

Destatis: Поставки российских товаров в Германию упали почти на 20 процентов

В январе 2026 года Германия снизила экспорт товаров на российский рынок до полумиллиарда евро. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления этой страны Европейского союза (Destatis).

Уменьшение оценили в 8,3 процента по сравнению с декабрем 2025 года. Относительно первого месяца прошлого года снижение составило 15,9 процента. Кроме того, на 20 процентов, в месячном выражении, упал импорт российских товаров в ФРГ. Он достиг 0,1 миллиона евро. В годовом выражении сокращение составило 19,7 процента.

Большая часть немецкого экспорта в январе 2026 года пришлась на США. Речь идет о сумме в 13,2 миллиарда евро. Это на 11,7 процента больше, чем в декабре 2025 года. Импорт из США упал на 8,2 процента, до 7,2 миллиарда евро.

Большая часть импорта пришлась на Китай, который в январе 2026 года поставил в ЕС товаров на 14,2 миллиарда евро, или на 8,3 процента меньше, чем в последний месяц прошлого года. Экспорт в КНР сократился на 13,2 процента по сравнению с декабрем 2025 года и составил 6,3 миллиарда евро.

По итогам минувшего года ВВП Германии вырос на 0,2 процента. В 2023 и 2024 годах ведущая экономика Европейского союза падала на 0,9 и 0,5 процента соответственно.