Россия
20:42, 10 марта 2026Россия

Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО рассказала о его обещании перед заданием

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мать участника специальной военной операции (СВО), который в одиночку 68 дней оборонял позиции в ДНР, рассказала о его обещании. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Военнослужащий позвонил матери перед заданием и объяснил, что будет без связи несколько дней, пообещав, что вернется.

«Я не удивлена нисколько, что мой Сережка совершил такой подвиг. Это в его характере. Ноги, конечно, жалко, но главное, что живой», — рассказала женщина.

10 марта стало известно, что президент России Владимир Путин наградил солдата, который больше двух месяца в одиночку оборонял позиции в районе села Гришино на красноармейском направлении. Все это время боеприпасы солдату поставляли при помощи коптеров. Спустя 68 дней его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать военному обе ступни.

