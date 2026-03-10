Реклама

Мать двоих детей села за скутер на Бали и переломала кости в аварии

The Sun: 28-летняя туристка села за скутер на Бали и получила перелом таза
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Stepan Skorobogadko / Shutterstock / Fotodom  

28-летняя мать двоих детей села за руль скутера на индонезийском острове Бали и переломала кости в аварии. Об этом пишет издание The Sun.

Случай произошел 6 марта. В тот день туристка Аливия Джейн Кэмпбелл из Австралии решила воспользоваться скутером для передвижения по острову и попала в страшное ДТП, в котором получила серьезную черепно-мозговую травму и перелом таза. Ее доставили в больницу в критическом состоянии.

Сообщается, что в настоящее время она борется за свою жизнь, а ее родные собирают деньги на лечение и транспортировку на родину.

Ранее россиянин потерял контроль над скутером на Бали и рухнул с ним в море. Происшествие попало на видео.

