19:44, 10 марта 2026Бывший СССР

Мэр Днепропетровска высказался за скорейшее завершение конфликта

Мэр Днепропетровска Филатов высказался за скорейшее окончание конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Пропозиція / YouTube

Мэр Днепропетровска Борис Филатов высказался за скорейшее окончание конфликта с Россией. Его слова передает «Страна.ua».

«Могу сказать только, что хочу, чтобы война быстрее закончилась. Слишком много смертей. Люди очень устали. И я сам тоже», — заявил Филатов.

Как отмечает издание, политик тем не менее не стал отвечать на вопрос о том, поддерживает ли он вывод Вооруженных сил Украины с территории Донецкой народной республики.

Ранее Филатов допустил, что Днепропетровск станет целью наступления российских войск. При этом утверждается, что потенциальное взятие города станет поворотным моментом в конфликте на Украине.

