Экономика
16:56, 10 марта 2026Экономика

Мерц высказался об ослаблении санкций против России

Мерц: Для ослабления санкций против России нет причин
Кирилл Луцюк

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о том, следует ли ослаблять санкции против России в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, который повлек за собой скачок цен на энергоносители. Главу немецкого правительства процитировало ТАСС.

По мнению Мерца, в настоящее время нет повода для размышлений об ослаблении наложенных на Россию ограничений. Канцлер подчеркнул, что его страна находится на стороне Украины и не намерена отказывать ей в помощи.

До этого депутат бундестага Штефан Котре заявил, что в будущем есть вероятность, что Германия вернется к импорту энергоресурсов из России. По его мнению, сложно представить, что ФРГ в долгосрочной перспективе могла бы обойтись без этих поставок.

В свою очередь, заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал маловероятным возвращение Евросоюза к импорту российских нефти и газа. Он напомнил, что Брюссель намерен отказаться от всех ископаемых видов топлива, а не только от российских энергоносителей.

