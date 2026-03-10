Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:22, 10 марта 2026Экономика

Энергетик оценил шансы России вернуться на нефтегазовый рынок Евросоюза

Энергетик Фролов: Разворот ЕС к поставщикам нефти и газа из РФ маловероятен
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: LiteHeavy / Reuters

Разворот Евросоюза (ЕС) лицом к российским поставщикам нефти и газа, несмотря на обстановку в мире, маловероятен. Такое мнение выразил в беседе с «Ридусом» заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Главную роль в этом вопросе играют даже не политические причины, считает эксперт. По словам энергетика, ЕС в целом взял курс на отказ от всех ископаемых видов топлива, а не только от российских энергоносителей.

«Уже с 2030-х годов они планируют резкое сокращение спроса на ископаемое топливо как таковое — в первую очередь на уголь, потом на газ — и замещение его возобновляемыми источниками энергии и зеленым водородом. Не утверждаю, что им это удастся сделать, но они из этого исходят», — сказал Фролов.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что с учетом «политического обременения» нефтегазового вопроса в этих условиях переориентация европейских органов на российские поставки будет восприниматься как капитуляция.

Однако Фролов все же отметил, что небольшой шанс на реальное возвращение к газовым контрактам с Европой у России все же есть. «Действующие нормы, предполагающие полный отказ от российских энергоносителей, содержат в себе положение, согласно которому в случае, если отказ приводит к ухудшению энергетической безопасности Европейского Союза, можно вернуться к закупкам российского газа сроком до четырех месяцев», — пояснил эксперт. Фролов заключил, что, вероятно, ЕС сейчас пойдет на использование этой нормы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Президент отметил, что России «нужно не ждать, пока Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки». При этом российский лидер добавил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о просьбе Трампа к Путину по Украине

    Раскрыта основная версия исчезновения троих детей в Подмосковье

    Верховный суд утвердил изъятие аэропорта Домодедово у Каменщика

    АвтоВАЗ объявил цены на новую дальнобойную Lada

    Терешкова призвала двигаться дальше

    Россиянка Алеся Кафельникова приняла участие в иностранном показе

    Пассажир поставил таймер для молитвы во время Рамадана, сорвал рейс и попал на видео

    Песков прокомментировал ограничения интернета в Москве

    Россия продала популярного соуса на рекордную сумму

    Стало известно о визите главы МАГАТЭ в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok