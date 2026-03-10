Реклама

14:32, 10 марта 2026Силовые структуры

Многомиллиардный долг экс-чиновника перед Россией стал еще больше

Долг осужденного экс-главы Корпорации развития Курской области Лукина вырос
Варвара Митина (редактор)

Фото: Руслан Журкин / РИА Новости

Долг бывшего главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина (https://lenta.ru/tags/persons/lukin-vladimir/) перед государством увеличился на сотни миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Рост задолженности произошел за счет двух факторов. Во-первых, к ранее насчитанным 4,1 миллиарда рублей добавился исполнительский сбор за несвоевременное погашение долга, который составил почти 287 миллионов рублей. Во-вторых, с января этого года с Лукина взыскивают еще 900 тысяч рублей судебной госпошлины.

Таким образом, за несколько месяцев сумма увеличилась почти на 300 миллионов рублей, и это, вероятно, не предел, учитывая продолжающиеся исполнительные производства. Все имущество осужденного по-прежнему находится под арестом.

Ранее Лукина приговорили к девяти годам колонии. Следствие полагало, что он вместе со своими заместителями и рядом коммерсантов присвоил деньги на контрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области.

