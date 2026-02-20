Похитивших миллионы на обороне границы России осудили

Суд назначил 8 лет колонии экс-главе Корпорации развития Курской области Лукину

Суд в Курске огласил приговор в отношении бывшего главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и его экс-помощника Игоря Грабина, виновных в хищениях 152 миллионов рублей при возведении оборонительных сооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Согласно приговору, Лукин получил девять лет колонии и штраф в размере 900 тысяч рублей. Мужчину также лишили государственной награды «За заслуги перед Отечеством». Его бывшему помощнику Грабину дали восемь лет колонии и штраф в размере 700 тысяч рублей.

Также свои сроки заслушали гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов и бывший глава обанкротившегося подрядчика «КТК сервис» Андрей Воловиков. Они получили 7 и 8,5 года лишения свободы соответственно.

Владимир Лукин был арестован 20 декабря 2024 года. Следствие полагало, что он вместе со своими заместителями и рядом коммерсантов присвоили деньги на контрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области.