Мир
20:56, 10 марта 2026Мир

Момент удара ракеты по спутниковой станции в Израиле попал на видео

Fars опубликовало видео попадания ракеты по спутниковой станции близ Иерусалима
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Ракета, выпущенная шиитским движением «Хезболла» с территории Ливана, поразила израильскую спутниковую станцию в окрестностях города Бейт-Шемеш близ Иерусалима. Видео опубликовало иранское агентство Fars.

На кадрах, снятых видеорегистратором из проезжавшего мимо автомобиля, виден момент попадания снаряда по территории станции.

Ранее Израиль начал ограниченную наземную военную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. Представители ЦАХАЛ заявили, что это шаг является «частью усилий по дальнейшему укреплению передовых оборонительных позиций для обеспечения дополнительного уровня защиты жителей северного Израиля».

