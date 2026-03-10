Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:29, 10 марта 2026Силовые структуры

Студентка заявила о домогательствах в московском такси

Таксиста из Москвы задержали за домогательства к молодой студентке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ultraskrip / Shutterstock / Fotodom  

В Москве суд арестовал водителя такси за домогательства к молодой студентке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По версии следствия, утром 1 марта водитель оказался один на один со своей 24-летней пассажиркой и стал домогаться ее. В машине он совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера, а затем скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию, и мужчину задержали.

Ранее в Тамбовской области по запаху пота нашли мужчину, расправившегося с девочкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по столице российского региона выросло

    В Сенате США уличили Трампа во лжи об ударах по иранской школе

    Стало известно о наносивших ракетные удары по российскому региону украинских Су-24

    Зеленский высказался об участии в переговорах по Украине еще одной стороны

    В США резко повысили прогноз цен на нефть

    Иностранец голышом пробежал по улице в Таиланде и встревожил местных жителей

    Студентка заявила о домогательствах в московском такси

    Названо число ударивших по Брянску ракет Storm Shadow

    Названо максимальное время жевания жвачки без вреда для здоровья

    79-летняя Шер подогрела слухи о свадьбе с 40-летним рэпером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok