Студентка заявила о домогательствах в московском такси

Таксиста из Москвы задержали за домогательства к молодой студентке

В Москве суд арестовал водителя такси за домогательства к молодой студентке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По версии следствия, утром 1 марта водитель оказался один на один со своей 24-летней пассажиркой и стал домогаться ее. В машине он совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера, а затем скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию, и мужчину задержали.

Ранее в Тамбовской области по запаху пота нашли мужчину, расправившегося с девочкой.