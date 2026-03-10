Москвичам назвали срок продолжения оттепели

Синоптик Цыганков: Оттепель в Москве сохранится до 16 марта

В столице до понедельника, 16 марта, сохранится оттепельная погода. Об этом агентству «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Погода будет солнечной, с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Температурный фон в ночные часы будет в пределах от минус 1 до плюс 3 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься выше нормы: если 10 марта ожидается плюс 3-7 градусов, то в субботу, воскресенье и понедельник, 14-16 марта, воздух прогреется до плюс 5-10 градусов.

Синоптик напомнил, что в Москве высота снежного покрова превышает норму в 1,5 раза. В столице сугробы держатся на уровне 47-56 сантиметров, по области от 35 до 67 сантиметров. «Пока снег не растает, весна не наступит. Температура высока, но весны пока нет», — заключил синоптик.

Вторник, 10 марта, оказался самым теплым днем в Москве с начала 2026 года. В 10:00 на опорной столичной метеостанции ВДНХ температура поднялась до плюс 5,5 градуса. Позже в столице потеплело до плюс 8 градусов Цельсия.