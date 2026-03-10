Москвичам пообещали грибной бум

Биолог Глазков предрек грибной бум в Москве и Подмосковье в апреле

Весной 2026 года в Московском регионе на фоне высокой влажности ожидается грибной бум, предрек биолог Павел Глазков в разговоре с агентством городских новостей «Москва».

Ученый отметил, что большое количество влаги и теплая погода, которая прогнозируется весной, поспособствуют большому урожаю сморчков и строчков. «В этом году намечается хороший сезон весенних грибов. В том числе саркосцифа точно будет, и сморчки, строчки будут. Сморчки, строчки ориентировочно начнутся во второй половине апреля», — поделился информацией специалист. Он уточнил, что появления первых съедобных грибов, саркосцифы австрийской, в Москве и Подмосковье стоит ждать через 1,5 недели. Следом за ними пойдут сморчки и строчки.

Глазков добавил, что летний сезон грибов будет определять то, насколько теплой и сухой окажется весна.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве на 10 суток раньше срока стартовала климатическая весна.