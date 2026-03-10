На территории больницы нашли 34 древнеримские гробницы

В Румынии на территории муниципальной больницы нашли 34 древнеримские гробницы

В городе Констанца, Румыния, археологи случайно нашли гробницы древнеримского периода. Об этом пишет Heritage Daily.

Раскопки проводились на территории муниципальной больницы. Археологи проверяли местность перед модернизацией инфраструктуры. Тогда они и наткнулись на 34 древних гробниц, большинство из которых были спрятаны в камерах катакомб.

Внутри стояли погребальные дары: украшения, стеклянные сосуды, монеты и большое количество керамических изделий. Среди них выделяются африканские амфоры, в которых обычно хранили вино и оливковое масло. Раньше на месте Констанцы находился античный город Томис. Эти амфоры свидетельствуют, что его жители поддерживали торговые связи с Африкой в древнеримскую эпоху.

Кроме того, археологи обнаружили в катакомбах табличку с древнегреческой надписью. Она была сделана в III веке н.э. В одной из гробниц лежал умбон — основная металлическая накладка церемониального парадного щита. По словам ученых, подобные находки в захоронениях редки. Скорее всего, умбон был похоронен с именитым военным того времени.

Древний Томис — это античный город, основанный греческими колонистами из Милета около VI века до н.э. Позже город стал частью Римской империи. Он наиболее известен как место ссылки римского поэта Овидия. Сегодня на месте древнего полиса находится современный румынский город Констанца.

Ранее сообщалось, что в Германии среди древних языческих могил случайно обнаружили средневековый тоннель, построенный по неизвестной причине. Пока археологи не могут понять, зачем он был построен.

