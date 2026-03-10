На Украине высказались о России на Венецианском кинофестивале

Министр культуры Украины Бережная: Венеция осталась важной площадкой для нас

Министр культуры Украины Татьяна Бережная высказалась об отношении к присутствию России на Венецианском кинофестивале. Ее слова передает украинский «Интерфакс».

По мнению чиновника, независимо от того, останется ли РФ на биеннале, для украинских властей это важная площадка для демонстрации своего «политического сигнала».

«Украина готовит мощный павильон "Гарантии безопасности", поэтому для нас Венеция является важной площадкой, чтобы продемонстрировать этот сигнал», — сказала Бережная.

Ранее на Западе назвали варварством попытки Украины отменить русскую культуру. Эксперт считает такой подход «ядом в корне будущего Украины».