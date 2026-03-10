На женщину с мехами соболя и шиншиллы надели наручники в российском городе

В Благовещенском городском суде на гражданку Китая надели наручники после оглашения приговора за контрабанду меха соболя и шиншиллы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Она признана виновной в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов. Ей назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

Из приговора следует, что в октябре 2025 года на парковке у таможни в Благовещенске к китаянке Юй подошел незнакомец и предложил за вознаграждение перевезти через границу большую партию шкурок ценных животных без документов. Мужчина передал ей чемодан и рюкзак, где лежали шкурки 370 баргузинских соболей общим весом 23,4 килограмма, 238 шиншилл естественной окраски общим весом 7,2 килограмма и 429 окрашенных шиншилл весом 10,4 килограмма.

На границе таможенники обнаружили нелегальный груз. Более тысячи шкурок соболя и шиншиллы конфискованы в доход государства.

