Назван главный фаворит РПЛ после 20-го тура

«Зенит» назван главным фаворитом РПЛ после 20-го тура

Букмекеры назвали главного фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/2026 после 20-го тура. Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению специалистов, наибольшие шансы взять титул у петербургского «Зенита». На это событие можно поставить с коэффициентом 1,95.

Вторым претендентом является действующий чемпион — «Краснодар». На золотые медали горожан принимаются ставки с коэффициентом 2,65. Тройку фаворитов замыкает московский «Локомотив» (8,00).

После 20 туров с 43 очками лидирует «Краснодар». На втором месте находится «Зенит», в активе которого 42 очка. Тройку замыкает «Локомотив» (41 очко).