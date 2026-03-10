Реклама

16:02, 10 марта 2026

Назван главный фаворит РПЛ после 20-го тура

«Зенит» назван главным фаворитом РПЛ после 20-го тура
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Букмекеры назвали главного фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/2026 после 20-го тура. Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению специалистов, наибольшие шансы взять титул у петербургского «Зенита». На это событие можно поставить с коэффициентом 1,95.

Вторым претендентом является действующий чемпион — «Краснодар». На золотые медали горожан принимаются ставки с коэффициентом 2,65. Тройку фаворитов замыкает московский «Локомотив» (8,00).

После 20 туров с 43 очками лидирует «Краснодар». На втором месте находится «Зенит», в активе которого 42 очка. Тройку замыкает «Локомотив» (41 очко).

