18:27, 10 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Назван провоцирующий голод тип стресса

Психолог Махова: Хронический стресс провоцирует голод и тягу к сладкой пище
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yermakova Iryna / Shutterstock / Fotodom

Реакция на стресс у разных людей проявляется по-разному: кто-то теряет аппетит, а кто-то начинает заедать проблемы. Об этом «Ленте.ру» рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, психолог и врач-терапевт Ульяна Махова.

Махова отметила, что поведение человека зависит от типа стресса, который он испытывает. Острое напряжение повышает уровень катехоламинов и снижает аппетит, а хронический стресс повышает уровень кортизола, и, наоборот, провоцирует голод.

Другими причинами сильного голода и тяги к жирной и сладкой пище врач назвала индивидуальные особенности и паттерны поведения, которые формируются в первые годы жизни. Она пояснила, что привычка заедать тревогу часто идет из детства, когда родители угощали ребенка сладостями, чтобы утешить или похвалить.

Чтобы перестать заедать стресс и избавиться от пищевых нарушений, доктор в первую очередь посоветовала работать над осознанностью и осмысленностью. Кроме того, она призвала научиться отличать эмоциональный и физический голод.

Ранее доктор медицинских наук, кардиолог Оксана Ротарь предупредила, что хронический стресс повышает частоту пульса. По ее словам, постоянное нервное напряжение провоцирует выброс гормонов, вызывающих рост давления.

