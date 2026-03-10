Названо число застрявших в Таиланде россиян

Около 10 тысяч россиян застряли в Таиланде из-за ситуации на Ближнем Востоке

Названо число застрявших в Таиланде российских туристов — всего их около 10 тысяч. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Уточняется, что они не могут вылететь из популярной страны Азии из-за закрытого неба над Ближним Востоком и ситуации в регионе. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Таиланде в настоящее время остаются как самостоятельные, так и организованные туристы из России. Все они планировали лететь на родину через аэропорты стран Персидского залива.

Одна тысяча из примерно десяти тысяч соотечественников уже пропустила свои стыковочные рейсы. Сообщается, что больше всего не повезло тем, кто собирался лететь авиакомпанией Air Arabia. Авиаперевозчик отменил все рейсы вплоть до 22 марта и не сообщает о вывозных планах.

Организованным туристам пытаются помочь туроператоры — договариваются о продлении гостиниц, размещают в отелях при аэропортах и ищут альтернативные рейсы через Китай и Узбекистан. Известно, что власти Таиланда продлевают многим из застрявших россиян разрешение на пребывание в стране, это возможно при обращении в местный миграционный центр.

Ранее авиакомпания бросила застрявших в Таиланде россиян без билетов и жилья. Речь шла об авиаперевозчике Etihad.