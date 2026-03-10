Названо количество снимающих квартиры для свиданий россиян

Циан: 7 % россиян снимают жилье посуточно для свиданий

Квартиры посуточно для свиданий в 2025 году в крупнейших российских городах снимали семь процентов людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос «Циана».

По данным опроса, 65 процентов респондентов отметили в качестве цели бронирования путешествия. Для 27 процентов опрошенных посуточная аренда интересна для встреч с друзьями, 26 процентов снимают жилье на короткий срок для работы, учебы или лечения. В смене обстановки заинтересованы 12 процентов опрошенных, 6-7 процентов устраивают в квартире свидания, проводят мероприятия или размещаются из-за ремонта дома. По 5 процентов опрошенных связали аренду с переездом или желанием присмотреться к району перед покупкой жилья.

Предпочтения россиян разнятся в зависимости от возраста. Так, россияне старше 46 лет чаще снимали жилье посуточно, чтобы остановиться в поездке или путешествии (72 процента). Большинство молодых людей от 18 до 30 лет бронировали квартиры для отдыха компанией (33 процента), проведения свиданий (13 процентов) или мероприятий (9 процентов).

Чаще всего суточные бронирования совершались в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани (51 процент аренды в среднем).

В опросе приняли участие 1350 арендаторов старше 18 лет из разных регионов России.

Ранее в Калининграде 76-летняя пенсионерка, решив сдать квартиру, подселилась к собственным арендаторам без их согласия. Женщина пришла в дом и легла спать. Разбудив пенсионерку, квартиросъемщики услышали, что та приехала из другого города и поживет здесь всего четыре дня.