21:01, 10 марта 2026Забота о себе

Названо оптимальное время для последней чашки кофе

Врач Ла Роса: Последнюю чашку кофе нужно пить минимум за девять часов до сна
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: C-R-V / Shutterstock / Fotodom

Врач Себастьян Ла Роса заявил, что кофе негативно влияет на сон, даже если человек этого не ощущает. Его слова приводит издание ABC.

Ла Роса утверждает, что между употреблением кофе и отходом ко сну должно пройти как минимум девять часов. Оптимальным временем для последней чашки этого напитка доктор назвал 14 часов дня, но при этом он предупредил о некоторых нюансах.

Так, если объем чашки является большим, например, 500 миллилитров, то остановиться следует еще раньше, пояснил специалист. Дело в том, что кофеин увеличивает время засыпания и сокращает фазу глубокого сна, даже если человек этого не ощущает. «То же самое относится и к еде. Ваш последний прием пищи должен быть как минимум за три часа до сна. Я говорю "как минимум", потому что это действительно зависит от того, насколько большой у вас был прием пищи», — добавил Ла Роса.

Ранее диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые провоцируют мигрень. Она посоветовала людям с этим заболеванием исключить из рациона выдержанные сыры.

