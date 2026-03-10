Названо оптимальное время для последней чашки кофе

Врач Ла Роса: Последнюю чашку кофе нужно пить минимум за девять часов до сна

Врач Себастьян Ла Роса заявил, что кофе негативно влияет на сон, даже если человек этого не ощущает. Его слова приводит издание ABC.

Ла Роса утверждает, что между употреблением кофе и отходом ко сну должно пройти как минимум девять часов. Оптимальным временем для последней чашки этого напитка доктор назвал 14 часов дня, но при этом он предупредил о некоторых нюансах.

Так, если объем чашки является большим, например, 500 миллилитров, то остановиться следует еще раньше, пояснил специалист. Дело в том, что кофеин увеличивает время засыпания и сокращает фазу глубокого сна, даже если человек этого не ощущает. «То же самое относится и к еде. Ваш последний прием пищи должен быть как минимум за три часа до сна. Я говорю "как минимум", потому что это действительно зависит от того, насколько большой у вас был прием пищи», — добавил Ла Роса.

