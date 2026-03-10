Реклама

Экономика
18:46, 10 марта 2026Экономика

Названы богатейшие в мире российские бизнесмены

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В список богатейших бизнесменов мира вошли 155 россиян, пишет российская версия издания Forbes.

По данным СМИ, суммарное состояние богатейших россиян увеличилось до 696,5 миллиарда долларов. Так, самым богатым стал российский бизнесмен и основатель «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние за год выросло до 37 миллиардов долларов. После него строчку занял Владимир Потанин, президент «Норильского никеля». Его состояние составляет 29,7 миллиарда долларов. На третьем месте основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его капитал составляет 29,5 миллиарда долларов.

