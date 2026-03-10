Названы сроки истощения «ракетного зонтика» США

Аналитик Гриеко: США израсходуют половину ракет ПВО за несколько недель

Вашингтон может израсходовать половину всех своих ракет для систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) за несколько недель в случае затягивания операции против Ирана. Сроки истощения «противоракетного зонтика» США назвала старший научный сотрудник аналитического Центра Стимсона Келли Гриеко, передает Defense News.

Отмечается, что сейчас Вашингтон применяет корабельные противоракеты SM-3 и SM-6, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) для перехвата иранских ракет и дронов.

По данным Центра стратегических и международных исследований, в декабре 2025 года в арсенале Агентства по противоракетной обороне США находилось 414 ракет SM-3 и 534 перехватчика THAAD. Как пишет издание, эти изделия являются наиболее эффективным средством борьбы с баллистическими ракетами. При этом их производство требует больше средств и времени.

Считается, что за время двенадцатидневной войны в 2025-м американские силы применили около 150 ракет THAAD и до 80 перехватчиков SM-3. По словам Гриеко, подобная интенсивность в ходе нынешнего столкновения приведет к израсходованию 50 процентов всех ракет за четыре-пять недель.

Ранее в марте Telegram-канал «Два майора» назвал поражение Ираном американских радаров «подарком» для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России. В ходе ответных ударов, в частности, вывели из строя радиолокационную станцию AN/TPY-2 комплекса THAAD.