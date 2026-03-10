Реклама

Экономика
12:35, 10 марта 2026Экономика

«Новому доллару» из ОАЭ предрекли незавидную судьбу

Экономист Зубец предположил, что из валюты ОАЭ стоит «выйти»
Дмитрий Воронин

Фото: Andrzej Rostek / Shutterstock / Fotodom  

Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, монархии Персидского залива «окажутся лишними», поэтому от вложений в популярную у россиян валюту ОАЭ следует отказаться, считает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Из дирхамов надо выходить по понятным причинам», — сказал эксперт, который предрек, что в случае продолжения боевых действий экономики региона ждет незавидная судьба. «Монархиями Персидского залива просто пожертвуют — пожертвует Дональд Трамп, пожертвует Иран. Они окажутся лишними на этом празднике американской жизни», — предположил Зубец.

Курс дирхама привязан к доллару. На фоне падения доступности использования американской и европейской валют эта валюта вышла по популярности в РФ на четвертое место после них, а также китайского юаня. Отмечалось, что использование этого «нового доллара» более безопасно с точки зрения санкционных и геополитических рисков.

На фоне проблем с обстрелами объектов в Дубае и остановки поставок углеводородов курс дирхама остается стабильным. 2 марта он составлял 21,09 рубля, а 10 марта — 21,33.

Ранее ситуацию на нефтяном рынке, связанную с перекрытием Ираном Ормузского пролива, назвали «крупнейшим шоком поставок» в его истории, последствия которого вряд ли способен исправить выброс на рынок сотен миллионов баррелей нефти из стратегических запасов стран G7.

