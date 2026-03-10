Реклама

15:55, 10 марта 2026Экономика

НПЗ в Объединенных Арабских Эмиратах остановил работу после атаки беспилотника

Bloomberg: Крупнейший нефтеперерабатывающий завод ОАЭ в Рувайсе остановил работу
Вячеслав Агапов
СюжетАтака БПЛА

Фото: Jumana El-Heloueh / Reuters

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) остановил работу после атаки беспилотника. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Предприятие в Рувайсе остановило работу после того, как атака дрона вызвала пожар на прилегающей территории. Государственная компания ADNOC сейчас оценивает ущерб.

Мощность НПЗ в Рувайсе составляет 922 тысячи баррелей в сутки, что делает его одним из крупнейших в мире.

Атаки беспилотников и отключение электроэнергии привели к перебоям в работе энергетических объектов по всему Персидскому заливу. На прошлой неделе Саудовская Аравия остановила свой крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а Катар закрыл крупнейший в мире завод по экспорту сжиженного природного газа после ударов беспилотников.

Ранее Бахрейнская нефтяная компания Bapco Energies BSC объявила форс-мажор после взрывов на ее НПЗ. На работу закрытой компании повлиял продолжающийся региональный конфликт на Ближнем Востоке и недавнее нападение на ее нефтеперерабатывающий комплекс. В Bapco заверили, что потребности местного рынка полностью удовлетворены в соответствии с принятыми упреждающими мерами. Они должны обеспечить непрерывность поставок и удовлетворение местного спроса без ущерба для производства.

