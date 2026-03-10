Оценена вероятность возвращения холодов в Москву

Синоптик Шувалов: Нет оснований говорить о возвращении холодов в Москву

На данный момент нет оснований прогнозировать возвращение холодов в Москву в марте. Вероятность похолодания оценил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

При этом синоптик не исключил, что погода все же испортится в ближайшее время. «От похолодания в марте, даже во второй половине марта и в начале апреля, никто не застрахован», — отметил он.

Шувалов добавил, что в грядущие выходные, 14 и 15 марта, жителей столицы ожидает 10-11 градусов тепла. Согласно прогнозам, потепление продержится минимум пять дней.

Ранее сообщалось, что в Москве началась климатическая весна. Она наступила на десять суток раньше нормы.