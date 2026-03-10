Высказано предположение о секретной подготовке России к масштабной операции в зоне СВО

Полковник Ходаренок: РФ может секретно готовить масштабную операцию в зоне СВО

Вооруженные силы России могут секретно готовить масштабную операцию в зоне специальной военной операции (СВО). Это предположение высказал полковник в отставке Михаил Ходаренок, его слова приводит «Газета.ру».

По словам военного эксперта, операция может начаться, как только в зоне боевых действий закончится распутица. «Нельзя исключать, что сейчас военно-политическое руководство России, Минобороны и Генштаб проводят — с полным соблюдением всех необходимых мер секретности — большую подготовительную работу», — порассуждал о подготовке плана он.

Ходаренок предположил, что операцией может стать масштабное наступление по всем направлениям.

