16:06, 10 марта 2026Россия

Высказано предположение о секретной подготовке России к масштабной операции в зоне СВО

Полковник Ходаренок: РФ может секретно готовить масштабную операцию в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России могут секретно готовить масштабную операцию в зоне специальной военной операции (СВО). Это предположение высказал полковник в отставке Михаил Ходаренок, его слова приводит «Газета.ру».

По словам военного эксперта, операция может начаться, как только в зоне боевых действий закончится распутица. «Нельзя исключать, что сейчас военно-политическое руководство России, Минобороны и Генштаб проводят — с полным соблюдением всех необходимых мер секретности — большую подготовительную работу», — порассуждал о подготовке плана он.

Ходаренок предположил, что операцией может стать масштабное наступление по всем направлениям.

Ранее политолог Георгий Бовт описал возможную двухходовку президента России Владимира Путина по завершению СВО.

