13:07, 10 марта 2026

Пассажир поставил таймер для молитвы во время Рамадана, сорвал рейс и попал на видео

NYP: Пассажир Southwest Airlines сорвал рейс в США из-за молитвы в Рамадан
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажир авиакомпании Southwest Airlines хотел помолиться во время Рамадана на борту самолета, но сорвал рейс и попал на видео. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Инцидент произошел 6 марта во время рейса из Нэшвилла в Форт-Лодердейл, США. По словам очевидцев, через 30 минут после взлета бортпроводники начали волноваться, затем член экипажа через громкоговоритель потребовал от людей поднять руки и опустить головы. Борт совершил вынужденную посадку в Атланте.

На опубликованных в сети кадрах сотрудники американской службы безопасности заходят в салон и выводят мужчину. Уточняется, что он поставил таймер с напоминанием на телефоне, чтобы не пропустить молитву, чем спровоцировал обеспокоенность со стороны персонала. Позже представители авиаперевозчика заявили, что реальной угрозы для клиентов компании не было, обвинений путешественнику предъявлено также не будет.

Ранее пассажиров иностранной авиакомпании эвакуировали из самолета после истерики, которую устроил пенсионер. 76-летний мужчина не нашел места для своей ручной клади на верхней полке.

