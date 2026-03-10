Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:36, 10 марта 2026Экономика

Погода в одном городе России побила более чем 100-летний рекорд

Синоптик Трущина: В Казани побит температурный рекорд 1908 года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Погода в Казани побила более чем 100-летний рекорд. Об этом сообщает начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Ирина Трущина, ее слова передает РИА Новости.

Во вторник, 10 марта, температура воздуха в столице Татарстана опустилась до минус 30,5 градуса Цельсия. Предыдущий минимум был зафиксирован в тот же день в 1908 году — тогда столбики термометров показали минус 27,3 градуса Цельсия.

«Сегодня ночью в республике температура опустилась до минус 23-29 градусов Цельсия. В отдельных районах температуры были от минус 30 до минус 34 градусов», — уточнила синоптик. Рекордный мороз в регионе Трущина объяснила особенностью восходящих процессов и циркуляцией воздуха.

После морозов в Казань вернется теплая погода, спрогнозировала метеоролог. По ее словам, в четверг, 12 марта, воздух прогреется до плюс 4 градусов, а в пятницу — до плюс 6 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что холода в Москву в марте могут больше не вернуться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Зеленского ГУР по российскому оборонному производству

    Раскрыты замедляющие Windows 11 функции

    Москвичам назвали сроки прихода новой волны холодов

    В Европе потребовали от США соблюдать потолок цен на российскую нефть

    Раскрыт виновный в расправе над российским егерем

    Управлявшему Су-35 летчику ВКС России вручили редкий подарок

    Лепс рассказал о миллионных тратах на жилье

    Украинской журналистке дали срок за нападение на российского посла в европейской стране

    Мать двоих детей села за скутер на Бали и переломала кости в аварии

    Доктор Мясников назвал способ сделать картошку полезнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok