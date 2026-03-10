Погода в одном городе России побила более чем 100-летний рекорд

Синоптик Трущина: В Казани побит температурный рекорд 1908 года

Погода в Казани побила более чем 100-летний рекорд. Об этом сообщает начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Ирина Трущина, ее слова передает РИА Новости.

Во вторник, 10 марта, температура воздуха в столице Татарстана опустилась до минус 30,5 градуса Цельсия. Предыдущий минимум был зафиксирован в тот же день в 1908 году — тогда столбики термометров показали минус 27,3 градуса Цельсия.

«Сегодня ночью в республике температура опустилась до минус 23-29 градусов Цельсия. В отдельных районах температуры были от минус 30 до минус 34 градусов», — уточнила синоптик. Рекордный мороз в регионе Трущина объяснила особенностью восходящих процессов и циркуляцией воздуха.

После морозов в Казань вернется теплая погода, спрогнозировала метеоролог. По ее словам, в четверг, 12 марта, воздух прогреется до плюс 4 градусов, а в пятницу — до плюс 6 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что холода в Москву в марте могут больше не вернуться.

