18:23, 10 марта 2026Авто

Покупатели отсудили у дилера миллионы за фальшивые ПТС на машины

Суд взыскал 14 млн рублей с дилеров в Красноярском крае из-за липовых ПТС
Марина Аверкина

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

Суд обязал выплатить клиентам красноярских автосалонов 14 миллионов рублей неустойки за реализацию машин с подложными документами, передает Telegram-канал Baza. В процессе слушаний обнаружилось, что от аналогичных действий злоумышленников пострадали десятки россиян в разных регионах страны.

В 2022 году мужчина приобрел в автосалоне минивэн Toyota Voxy, заплатив 950 тысяч рублей. Он зарегистрировал машину, но позже регистрация была отменена. Выяснилось, что автовладелец предоставил фальшивый паспорт транспортного средства (ПТС). В ходе собственного расследования пострадавший обнаружил, что его случай не единственный.

Было установлено, что на российской таможне произошло хищение нескольких сотен чистых бланков ПТС, относящихся к сериям УУ и УХ. Они оказались в распоряжении преступной группы. Злоумышленники вписали в бланки данные вымышленных первых владельцев и организовали ввоз в страну нескольких сотен автомобилей (преимущественно Toyota Voxy и Vellfire), оформляя их как запасные части.

Чтобы легализовать машины, мошенники привлекали подставных лиц. Выяснилось, что в 2021–2022 годах находились люди, которые за пять тысяч рублей соглашались стать собственниками, после чего на каждого такого «продавца» оформляли по одному или два автомобиля. Далее транспортные средства передавались в автосалоны на основании агентских соглашений.

Сами салоны выступали в роли посредников, получая комиссию в размере около 20 тысяч рублей за каждый автомобиль, и реализовывали их конечным приобретателям. После обнаружения подлога и аннулирования регистрации покупатели (большая часть пострадавших проживает в Красноярском крае, Хакасии и на Алтае) обращались с претензиями в салоны, однако там их перенаправляли к номинальным продавцам — физическим лицам.

Юрист Оксана Яковлева, представляющая интересы сразу восьми обманутых клиентов, инициировала судебные разбирательства. Ответчиками выступили непосредственно автосалоны. Судебные инстанции удовлетворили требования истцов. Суд признал торговые площадки фактическими продавцами, аннулировал соглашения купли-продажи и постановил выплатить компенсации, возместить стоимость автомобилей, а также уплатить штрафные санкции. Начиная с 2024 года совокупная сумма взысканий превысила 14 миллионов рублей. Хотя часть денег за автомобили дилеры уже вернули, обязательства по выплате штрафов и пеней остаются в силе.

Ранее министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев назвал причины возможного увеличения ставок утилизационного сбора в отношении российских машин.

    Покупатели отсудили у дилера миллионы за фальшивые ПТС на машины

