Популярность апартаментов у молодежи объяснили

Риелтор Апрелев: Апартаменты популярны среди молодежи за счет более низкой цены

Апартаменты пользуются популярностью у молодежи, поскольку их меньшая по сравнению с квартирами площадь позволяет им экономить деньги. Их востребованность среди данной возрастной категории объяснил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Застройщики понимают совершенно четко, что чем меньше площадь отдельной квартиры, тем дороже можно продать метры. Вот это основной вектор спроса. Начиная с 1990-х и до 2024 года все время этот вектор закреплялся. Связано это с тем, что, имея самостоятельный доход, становясь самостоятельными, стараются фиксировать эту самостоятельность, покупая собственное жилье. Чем дешевле эта самостоятельность обходится, тем она доступнее и понятнее», — объяснил эксперт.

Специалист добавил, что по этой причине значительную долю покупателей апартаментов составляют представители поколений X, Y, Z, а также миллениалы.

Ранее стало известно, что самая дешевая недвижимость в деловом квартале «Москва-Сити» продается на 84-м этаже башни «Федерация» (Восток). Речь идет об апартаментах площадью восемь квадратных метров.

