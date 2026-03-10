Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:51, 10 марта 2026Экономика

Популярность апартаментов у молодежи объяснили

Риелтор Апрелев: Апартаменты популярны среди молодежи за счет более низкой цены
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Апартаменты пользуются популярностью у молодежи, поскольку их меньшая по сравнению с квартирами площадь позволяет им экономить деньги. Их востребованность среди данной возрастной категории объяснил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Застройщики понимают совершенно четко, что чем меньше площадь отдельной квартиры, тем дороже можно продать метры. Вот это основной вектор спроса. Начиная с 1990-х и до 2024 года все время этот вектор закреплялся. Связано это с тем, что, имея самостоятельный доход, становясь самостоятельными, стараются фиксировать эту самостоятельность, покупая собственное жилье. Чем дешевле эта самостоятельность обходится, тем она доступнее и понятнее», — объяснил эксперт.

Специалист добавил, что по этой причине значительную долю покупателей апартаментов составляют представители поколений X, Y, Z, а также миллениалы.

Ранее стало известно, что самая дешевая недвижимость в деловом квартале «Москва-Сити» продается на 84-м этаже башни «Федерация» (Восток). Речь идет об апартаментах площадью восемь квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Момент удара ракеты по спутниковой станции в Израиле попал на видео

    Популярность апартаментов у молодежи объяснили

    Стало известно возможное наказание Верке Сердючке в России

    Популярная российская блогерша пожаловалась на тяжелый развод и расплакалась

    Число пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по российскому городу резко выросло

    В рыболовной сети нашли 15-метровую тушу редкого кита

    Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО рассказала о его обещании перед заданием

    Актриса Ирина Горбачева показала фото топлес и рассказала о жизни с РПП

    Apple решила зарегистрировать в России бренд умных часов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok