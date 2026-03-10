Реклама

19:14, 10 марта 2026Авто

Популярный кроссовер Jetour получил новую версию в России

В марте в России стартуют продажи обновленного Jetour X90+ с полным приводом
Марина Аверкина

Изображение: Jetour-ru.com

Уже в марте в России стартуют продажи обновленной версии кроссовера Jetour X90+. Как выяснили эксперты портала «Китайские автомобили», модель впервые получит полный привод и автоматическую трансмиссию.

Под капотом машины установлен двухлитровый турбированный двигатель, мощность которого составляет 245 лошадиных сил. Работает мотор в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Ранее покупателям предлагались только переднеприводные варианты X90+. Причем базовые комплектации оснащались полуторалитровым мотором мощностью 190 сил, а более дорогие версии — двухлитровым двигателем. Коробка передач во всех случаях была роботизированной.

Полноприводная модификация будет представлена в единственном исполнении «Люкс». По уровню оснащения эта версия близка к флагманской, но машина получила ряд новых опций. Среди них система распознавания голоса, зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках, улучшенные камеры кругового обзора и полка в багажном отделении. Кроме того, расширился функционал электронных помощников — появились системы предупреждения о столкновении сзади и при открывании дверей, а также ассистенты удержания в полосе и помощи при перестроении.

Стоимость новой полноприводной версии в комплектации «Люкс» в России составляет 4 199 000 рублей. Это на 229 тысяч рублей дороже, чем переднеприводный топ-вариант (3 970 000 рублей). Но для покупателей, которые воспользуются программой trade-in, предусмотрена скидка в размере 200 тысяч рублей.

Ранее юрист Илья Русяев опроверг популярный в автомобильном сообществе миф, а также назвал четыре законных способа отменить штраф.

