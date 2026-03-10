Реклама

Бывший СССР
18:52, 10 марта 2026

Порошенко обвинил власти Украины в энергетическом «ударе по Киеву»

Порошенко обвинил партию Зеленского в срыве заседания по энергетике
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинил партию нынешнего украинского лидераа Владимира Зеленского «Слуга народа» в срыве заседания по энергетике. Об этом бывший глава государства заявил в ходе выступления в парламенте страны, трансляцию вел телеканал «Рада».

Порошенко обвинил власти в срыве заседания Киевсовета. Он должен был утвердить план по энергетической устойчивости Киева на будущую зиму.

«Вчера в Киеве произошло чрезвычайное событие, и это, к счастью, не ракетный обстрел. На этот раз удар по столице нанесли украинские власти. Правящая партия и их сателлиты сорвали заседание Киевсовета тогда, когда должны были рассматриваться вопросы к президенту относительно подготовки», — заявил бывший президент Украины.

Ранее Петр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в ошибках в ходе переговоров с Россией. По словам Порошенко, Зеленский обязан был «стоять на своем» и требовать прекращения огня.

