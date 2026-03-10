Последователь золотого гаишника обманул десятки россиян

В ЯНАО сотрудник ГАИ купил фейковые права, чтобы принимать экзамены по вождению

В ЯНАО сотрудник ГАИ приобрел фейковые водительские права, чтобы принимать экзамены по вождению. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, все произошло в Новом Уренгое. Там, в 2023 году, старший инспектор местного отдела ГИБДД купил водительское удостоверение с категориями, которых у него не было, — он не имел права садиться за руль. Благодаря им он начал принимать экзамены на получение прав у местных жителей по тем же категориям. В результате не менее 32 граждан получили водительские права после того, как сдали экзамен фигуранту.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд в Уфе огласил приговор в отношении бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД по Башкирии Ильдуса Шайбакова, известного как «золотой гаишник». Как уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов Башкирии, преступления происходили в период с 2015 по 2020 год. Восемь человек в составе преступной группировки продавали водительские права без сдачи экзаменов. Общая сумма взяток составила более одного миллиона рублей. Вину задержанные не признали. У них изъяли имущество на 45 миллионов рублей.