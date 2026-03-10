Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:23, 10 марта 2026Силовые структуры

Последователь золотого гаишника обманул десятки россиян

В ЯНАО сотрудник ГАИ купил фейковые права, чтобы принимать экзамены по вождению
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В ЯНАО сотрудник ГАИ приобрел фейковые водительские права, чтобы принимать экзамены по вождению. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, все произошло в Новом Уренгое. Там, в 2023 году, старший инспектор местного отдела ГИБДД купил водительское удостоверение с категориями, которых у него не было, — он не имел права садиться за руль. Благодаря им он начал принимать экзамены на получение прав у местных жителей по тем же категориям. В результате не менее 32 граждан получили водительские права после того, как сдали экзамен фигуранту.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд в Уфе огласил приговор в отношении бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД по Башкирии Ильдуса Шайбакова, известного как «золотой гаишник». Как уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов Башкирии, преступления происходили в период с 2015 по 2020 год. Восемь человек в составе преступной группировки продавали водительские права без сдачи экзаменов. Общая сумма взяток составила более одного миллиона рублей. Вину задержанные не признали. У них изъяли имущество на 45 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Иран мог сам разбомбить школу для девочек американскими «Томагавками». В США уличили его во лжи

    Москвичам назвали срок продолжения оттепели

    Экономист перечислил возможные перспективы цен на нефть

    Цены на бензин в России перешли к росту

    Назван самый опасный вид головной боли

    Названо условие запрета рекламы в Telegram и на YouTube

    США назвали пределы смягчения санкций против российской нефти

    Дзюба назвал превосходящего его по популярности спортсмена

    Трамп рассказах о различиях во взглядах с Вэнсом на войну в Иране

    Психопат расправился с двумя женщинами на туристической тропе в США и угнал их машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok