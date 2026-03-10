Появились новые сведения о поиске троих детей в Подмосковье

РИА Новости: В поисках троих детей в Подмосковье задействовали беспилотники

В поисках троих детей в подмосковном Звенигороде задействовали беспилотники, которые работают в том числе подо льдом. Новыми сведениями о поисковой операции поделился с РИА Новости представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Сообщается, что в поисках задействованы несколько направлений: беспилотная авиация, обследование акватории и береговой зоны пешими группами.

«С помощью лодок проводится сканирование дна реки, дроны работают в районе острова», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что детей могло затянуть течением реки под лед. По последним данным, спасатели и добровольцы обследовали почти 20 километров русла Москвы-реки на площади 915 тысяч квадратных метров.