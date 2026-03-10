Появились подробности о пострадавших в драке с участием около 100 человек в российском ТЦ

РИА Новости: Один из пострадавших в драке в Ярославле получил ножевое ранение

Один из подростков, пострадавших в драке с участием около 100 человек торговом центре в Ярославле, получил ножевое ранение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

При этом собеседник агентства не смог уточнить, есть ли среди раненых нападавшие. «По моим данным, пострадали трое. У одного ножевое, но нетяжелое, у двух сотрясения и ушибы», — сказал он.

Ранее региональный Следственный комитет сообщил «Ленте.ру» о четверых пострадавших подростках.

Ожесточенная массовая драка «стенка на стенку» произошла в торговом центре «Аура» в Ярославле 9 марта. Ее участники были вооружены ножами, шокерами и перцовками. Кроме того, очевидцы сообщали, что заметили предмет, похожий на пистолет. В отдел полиции доставили не менее 20 человек. В сети также появилось видео происшествия.