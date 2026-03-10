Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 10 марта 2026Россия

Появились подробности о пострадавших в драке с участием около 100 человек в российском ТЦ

РИА Новости: Один из пострадавших в драке в Ярославле получил ножевое ранение
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

Один из подростков, пострадавших в драке с участием около 100 человек торговом центре в Ярославле, получил ножевое ранение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

При этом собеседник агентства не смог уточнить, есть ли среди раненых нападавшие. «По моим данным, пострадали трое. У одного ножевое, но нетяжелое, у двух сотрясения и ушибы», — сказал он.

Ранее региональный Следственный комитет сообщил «Ленте.ру» о четверых пострадавших подростках.

Ожесточенная массовая драка «стенка на стенку» произошла в торговом центре «Аура» в Ярославле 9 марта. Ее участники были вооружены ножами, шокерами и перцовками. Кроме того, очевидцы сообщали, что заметили предмет, похожий на пистолет. В отдел полиции доставили не менее 20 человек. В сети также появилось видео происшествия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о продаже Ирану американских «Томагавков»

    В ФСБ раскрыли число предотвращенных в России терактов за 2025 год

    От Пугачевой потребовали многомиллионную компенсацию за моральный вред

    Евросоюз передумал вводить одну из антироссийских санкций

    Слепаков пожаловался на неопределенность в Израиле

    Врач привела научно доказанные факты в защиту красного мяса

    Осужденного насильника задержали спустя два года после побега

    Опубликованы фото 62-летнего Константина Меладзе с молодой спутницей

    Двое россиян сели за использование рабского труда

    Москвичей-аллергиков предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok