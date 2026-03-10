Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:32, 10 марта 2026Россия

Массовая драка с участием около 100 вооруженных человек произошла в российском городе

В Ярославле произошла массовая драка с участием около 100 вооруженных человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Жители Ярославля стали свидетелями массовой драки «стенка на стенку», в которой приняли участие около 100 вооруженных человек. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Массовая потасовка произошла вчера вечером в ТЦ "Аура" на улице Победы. Толпы людей с ножами, шокерами и перцовыми баллончиками устроили замес сначала на улице, а затем перебрались в сам торговый центр», — говорится в сообщении.

У одного из участников драки якобы видели предмет, похожий на пистолет. По информации Shot, в отделение полиции после потасовки попали минимум 20 человек, несколько человек пострадали.

РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону сообщает, что начата проверка. В СУСК по Ярославской области заявили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас правоохранители устанавливают всех участников потасовки, а также обстоятельства произошедшего.

В конце декабря сообщалось, что в Подольске у ТЦ произошла драка с участием более 30 человек и стрельбой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили президенты?

    Трамп пригрозил одной стране «недружественным переворотом»

    В Госдуме рассказали о сроках расширения семейной ипотеки на вторичное жилье

    Учительница подарила школьнику iPad со своими интимными фотографиями и видео

    ВВС США купят броневики для ядерных «Минитменов»

    Россиянам напомнили даты следующих трехдневных выходных

    Жительница Подмосковья вызвала спасателей из-за крепко уснувшего сына

    Москва пережила самую холодную ночь с начала весны

    Трамп рассказал о реакции Путина на операцию США против Ирана

    НАТО захотело разместить ядерное оружие в Финляндии для войны с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok