Массовая драка с участием около 100 вооруженных человек произошла в российском городе

В Ярославле произошла массовая драка с участием около 100 вооруженных человек

Жители Ярославля стали свидетелями массовой драки «стенка на стенку», в которой приняли участие около 100 вооруженных человек. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Массовая потасовка произошла вчера вечером в ТЦ "Аура" на улице Победы. Толпы людей с ножами, шокерами и перцовыми баллончиками устроили замес сначала на улице, а затем перебрались в сам торговый центр», — говорится в сообщении.

У одного из участников драки якобы видели предмет, похожий на пистолет. По информации Shot, в отделение полиции после потасовки попали минимум 20 человек, несколько человек пострадали.

РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону сообщает, что начата проверка. В СУСК по Ярославской области заявили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас правоохранители устанавливают всех участников потасовки, а также обстоятельства произошедшего.

В конце декабря сообщалось, что в Подольске у ТЦ произошла драка с участием более 30 человек и стрельбой.