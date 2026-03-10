Раскрыто число пострадавших в драке между сотней российских подростков около ТЦ

СК: Повреждения в массовой драке в Ярославле получили четыре подростка

Повреждения в массовой драке в Ярославле получили четыре подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Предварительно установлено, что 9 марта на территории торгового центра (ТЦ) «Аура» несовершеннолетние грубо нарушили общественный порядок и применили насилие в отношении людей. Устанавливаются все участники драки.

Ранее сообщалось, что около ста человек устроили около ТЦ массовую драку «стенка на стенку». Некоторые участники были вооружены. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. После потасовки 20 человек попали в отделение полиции.