Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:57, 10 марта 2026Силовые структуры

Раскрыто число пострадавших в драке между сотней российских подростков около ТЦ

СК: Повреждения в массовой драке в Ярославле получили четыре подростка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Повреждения в массовой драке в Ярославле получили четыре подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Предварительно установлено, что 9 марта на территории торгового центра (ТЦ) «Аура» несовершеннолетние грубо нарушили общественный порядок и применили насилие в отношении людей. Устанавливаются все участники драки.

Ранее сообщалось, что около ста человек устроили около ТЦ массовую драку «стенка на стенку». Некоторые участники были вооружены. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. После потасовки 20 человек попали в отделение полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    Испания раскритиковала Мерца за молчание перед Трампом

    Российский «Рой» в зоне СВО «повыжигал» противника из укреплений

    Названо количество снимающих квартиры для свиданий россиян

    61-летняя женщина раскрыла причины расставания с любовником младше нее на 35 лет

    Россиянин выпал из окна на припаркованное авто и выжил

    Тревел-блогерша описала отношение китаянок к мужчинам из России фразой «особая категория»

    В Раду подали закон о координационном штабе по координационным штабам

    Раскрыта скоординированная стратегия Ирана в войне с США

    Разница между самой высокой и низкой зарплатой в России оказалась внушительной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok