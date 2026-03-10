Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 10 марта 2026Силовые структуры

Появились подробности по делу обвиняемой в хищении миллиардов экс-замминистра ДНР

Суд продлил арест экс-замминистра ДНР Мерваезовой
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Московский суд продлил до 15 июня срок содержания под стражей бывшему заместителю министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлии Мерваезовой, обвиняемой в хищении более девяти миллиардов рублей у Минобороны России. Об этом пишет ТАСС.

На продлении ареста настаивало следствие. По данным агентства, во время заседания защита просила допустить к делу общественного защитника, направить обвиняемую на онкологическое обследование и разрешить звонки родителям. Суд отказал по всем пунктам.

Об аресте Мерваезовой сообщалось 17 сентября 2025 года. Ее задержали в Пятигорске и доставили в Москву. Позднее стало известно, что ущерб по ее делу превысил девять миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Иран мог сам разбомбить школу для девочек американскими «Томагавками». В США уличили его во лжи

    Смартфоны Samsung оказались забиты «мусором»

    Российский врач вернется к работе после истекшей кровью пациентки

    Немецкий чиновник отказался участвовать в выборах и выиграл их

    Москвичам назвали срок продолжения оттепели

    Экономист перечислил возможные перспективы цен на нефть

    Цены на бензин в России перешли к росту

    Назван самый опасный вид головной боли

    Названо условие запрета рекламы в Telegram и на YouTube

    США назвали пределы смягчения санкций против российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok