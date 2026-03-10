Появились подробности по делу обвиняемой в хищении миллиардов экс-замминистра ДНР

Суд продлил арест экс-замминистра ДНР Мерваезовой

Московский суд продлил до 15 июня срок содержания под стражей бывшему заместителю министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлии Мерваезовой, обвиняемой в хищении более девяти миллиардов рублей у Минобороны России. Об этом пишет ТАСС.

На продлении ареста настаивало следствие. По данным агентства, во время заседания защита просила допустить к делу общественного защитника, направить обвиняемую на онкологическое обследование и разрешить звонки родителям. Суд отказал по всем пунктам.

Об аресте Мерваезовой сообщалось 17 сентября 2025 года. Ее задержали в Пятигорске и доставили в Москву. Позднее стало известно, что ущерб по ее делу превысил девять миллиардов рублей.