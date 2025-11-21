Силовые структуры
Ущерб по делу бывшего замминистра ДНР превысил девять миллиардов рублей

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следователи пересчитали сумму ущерба по уголовному делу бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в хищении средств у Минобороны России при строительстве 14 стратегических объектов на территории региона. Об этом сообщает ТАСС.

Размер ущерба превысил девять миллиардов рублей. Роль экс-чиновницы заключалась в обеспечении аванса, его выводе со счетов и обналичивании денег по подложным бухгалтерским документам с целью сокрытия преступления. Ранее ущерб был оценен в пять миллиардов рублей.

Вместе с Мерваезовой арестованы бывший руководитель Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачев и экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) Вадим Выгулярный, а также субподрядчики. Они содержатся в СИЗО Москвы.

Горбачев в октябре 2024 года был осужден за мошенничество на 5,5 года лишения свободы за хищение 230 миллионов рублей, выделенных на строительство военных объектов в Арктике. Он был учредителем компании «Спецстрой-1», исполнительным директором военно-спортивного клуба «Победа».

Об аресте Мерваезовой сообщалось 17 сентября. Ее задержали в Пятигорске и доставили в Москву. Выгулярный был задержан летом. По версии следствия, он в 2020 году получил контракты на три миллиарда рублей для строительства объектов РВСН в поселке Пашино Новосибирской области. в результате он не выполнил планы, а деньги в размере более двух миллиардов рублей и сделки на строительство передал в новую организацию, где работал его бывший коллега.

