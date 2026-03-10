Появилось видео резонансной расправы над 18-летним юношей в российском регионе

Убитому в Свердловской области юноше нанесли 150 ударов по голове

В поселке Большой Исток Свердловской области 18-летнему юноше нанесли 150 ударов по голове, это попало на видео. Видео публикует «КП-Екатеринбург».

На записи видно, как двое молодых людей пинают юношу, раздевают, тащат по снегу и бьют. По словам матери, в Следственном комитете ей показали запись с камеры, на которой видно, как ее сыну на протяжении 40 минут наносят удары по голове.

После этого юношу бросили около его дома. За пять минут до приезда скорой помощи он перестал подавать признаки жизни. Молодой человек был единственным кормильцем в семье, у него остались трое братьев и сестра. Напавшие объявлены в розыск, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что причиной нападения на юношу мог стать конфликт с одним из нападавших.