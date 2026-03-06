Появились подробности о забитом до смерти россиянине из многодетной семьи

KP.RU: Жителя Большого Истока могли забить до смерти из-за конфликта с борцом

Жителя поселка Большой Исток Свердловской области могли забить до смерти из-за конфликта с товарищем, который занимается борьбой. В жестокой расправе над россиянином подозреваются молодые люди 22 и 24 лет. Такие подробности появились у KP.RU.

По сведениям издания, нападавших объявили в розыск. Предположительно, один из них конфликтовал с 18-летним молодым человеком. «Он затаил обиду и решил отомстить. Позвал своего приятеля и они напали на него. Самое ужасно, что они его бросили у дома. Сказали матери, что нашли таким на улице», — поделилась знакомая уральца.

Дядя юноши рассказал, что нападавшие были в состоянии опьянения. Они избивали оппонента на протяжении часа. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что ставший жертвой расправы молодой человек вырос в неполной семье, у него осталось трое несовершеннолетних братьев и сестра. Сейчас близкие помогают семье собрать деньги на похороны. Друзья назвали забитого до смерти тихим и спокойным.