04:04, 10 марта 2026

Поймавшая на себе взгляд незнакомца девушка была вынуждена бежать от него сломя голову

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shakirov Albert / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Im_chase0 рассказала, как была вынуждена спасаться бегством от флиртовавшего с ней молодого человека. Она впервые заметила его в парке развлечений, когда стояла в очереди на аттракцион.

«Он стоял с девушкой, похожей на его младшую сестру. Она была ниже меня ростом и выглядела моложе, хотя мне всего 18 лет. Я тут же отвела взгляд, но потом снова посмотрела на него, сочтя довольно привлекательным. Пока мы ждали начала развлечения, он не отрывал от меня глаз. Каждый раз, когда наши взгляды встречались, он улыбался мне, а я улыбалась в ответ», — написала девушка.

После этого они пересеклись еще на нескольких аттракционах, и автору начал нравится этот незатейливый флирт. Однако на выходе из одного из аттракционов она услышала, как «сестра» молодого человека говорит ему: «Дорогой, я хочу прокатиться еще на американских горках», из чего она сделала вывод, что парень женат на своей спутнице.

«Когда я это услышала, мое настроение было испорчено. И самое ужасное, что после этого он продолжал улыбаться мне, как ни в чем не бывало. А после, по пути в туалет, я заметила, что он буквально бежит за мной следом. В итоге я умчалась оттуда сломя голову», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как оконфузилась во время посещения парка развлечений. По словам 19-летней девушки, через несколько часов после еды она почувствовала «запах смерти».

