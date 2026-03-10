Пожилой россиянин во время дорожного конфликта достал пистолет и попал на видео

В Подмосковье полиция задержала пожилого мужчину за стрельбу в оппонента

В подмосковном Воскресенске 67‑летний местный житель во время дорожного конфликта достал пистолет и попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ГУ Росгвардии по Московской области.

На кадрах видно, как пенсионер подходит к автомобилю, открывает дверь и требует от водителя убрать машину. В это время агрессивный мужчина держит в руке пистолет.

В ведомстве сообщили, что пенсионер выстрелил в оппонента. Пострадавшего, 21-летнего местного жителя, госпитализировали. Стрелок задержан.

Ранее в Иркутске суд арестовал 17-летнего местного жителя за драку с использованием холодного оружия около торгового центра.