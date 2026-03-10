Подросток устроил кровавую расправу над прохожим около российского ТЦ

В Иркутске суд арестовал подростка за убийство мужчины

В Иркутске суд арестовал 17-летнего местного жителя за поножовщину около торгового центра (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Подросток будет под стражей до 8 мая. Он проходит обвиняемым по статье 111 УК РФ.

Трагедия произошла 8 марта в микрорайоне Ново-Ленино. По версии следствия, конфликт возник в торговом центре, после чего перерос в драку на улице. Несовершеннолетний и его знакомые избили 28-летнего мужчину. Спасаясь, тот забежал в аптеку, но злоумышленники догнали его. В результате подросток нанес потерпевшему ножевое ранение в бедро, задев магистральные сосуды. Полученные мужчиной травмы оказались летальны.

