Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:14, 10 марта 2026Силовые структуры

Подросток устроил кровавую расправу над прохожим около российского ТЦ

В Иркутске суд арестовал подростка за убийство мужчины
Варвара Митина (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Иркутске суд арестовал 17-летнего местного жителя за поножовщину около торгового центра (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Подросток будет под стражей до 8 мая. Он проходит обвиняемым по статье 111 УК РФ.

Трагедия произошла 8 марта в микрорайоне Ново-Ленино. По версии следствия, конфликт возник в торговом центре, после чего перерос в драку на улице. Несовершеннолетний и его знакомые избили 28-летнего мужчину. Спасаясь, тот забежал в аптеку, но злоумышленники догнали его. В результате подросток нанес потерпевшему ножевое ранение в бедро, задев магистральные сосуды. Полученные мужчиной травмы оказались летальны.

9 марта ожесточенная массовая драка «стенка на стенку» произошла в торговом центре «Аура» в Ярославле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Иран мог сам разбомбить школу для девочек американскими «Томагавками». В США уличили его во лжи

    Москвичам назвали срок продолжения оттепели

    Экономист перечислил возможные перспективы цен на нефть

    Цены на бензин в России перешли к росту

    Назван самый опасный вид головной боли

    Названо условие запрета рекламы в Telegram и на YouTube

    США назвали пределы смягчения санкций против российской нефти

    Дзюба назвал превосходящего его по популярности спортсмена

    Трамп рассказах о различиях во взглядах с Вэнсом на войну в Иране

    Психопат расправился с двумя женщинами на туристической тропе в США и угнал их машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok