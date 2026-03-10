Представитель Ирана назвал условия для возврата к переговорам с США

Представитель Ирана сформулировал трехэтапный подход к урегулированию конфликта

Тегеран готов вернуться к переговорам только при выполнении ряда условий. Об этом заявил посол Ирана в Китае Абдолреза Рахмани-Фазли, передает РИА Новости.

Первым шагом дипломат назвал немедленное прекращение военных действий со стороны США и Израиля. Вторым этапом должно стать возвращение за стол переговоров, что, по его словам, невозможно без вмешательства ведущих держав и Совета Безопасности ООН.

«Необходимы обязательные и нерушимые гарантии отсутствия дальнейших актов агрессии во время диалога», — подчеркнул дипломат.

Третьим условием он назвал объединение всех стран для противостояния односторонним действиям и развития многосторонности. «При условии полного соблюдения и выполнения вышеуказанных принципов мы готовы возобновить соответствующий диалог», — заявил посол.

Ранее Иран снизил интенсивность ракетных ударов по соседним странам, стабилизировав темпы на уровне около 45 ракет в сутки. На второй день конфликта Тегеран выпускал до 420 ракет, однако сейчас обстрелы приобрели системный характер. Помимо ракет, Иран использует сотни беспилотников для атак на нефтяные объекты, аэропорты и дипломатические представительства.

Аналитики и арабские официальные лица отмечают, что за ударами прослеживаются четкая стратегия и координация. Иранские силы атакуют американские дипломатические и военные объекты, энергетическую инфраструктуру, а также курдские группировки в Ираке, чтобы не допустить их участия в конфликте наземными силами.