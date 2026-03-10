Прилучный впервые высказался об абьюзе в браке с Муцениеце

Прилучный заявил, что не помнит, чтобы поднимал руку на экс-супругу Муцениеце

Актер Павел Прилучный впервые высказался на тему слухов о том, что он прибегал к физическому насилию в браке с Агатой Муцениеце. Интервью с артистом вышло на YouTube-канале Fametime TV.

Прилучный назвал себя «человеком с не очень хорошей репутацией абьюзера» и признался, что предупреждение одного из продюсеров о том, что из-за этого его могут «перестать снимать в кино с 1 марта», заставило нарушить молчание. Ранее артист не комментировал обвинения Муцениеце в том, что он поднял на нее руку во время конфликта.

«Не помню, чтобы поднимал на нее руку. Меня совсем не так воспитывали… Да, мог наорать, но никогда не поднимал на женщину руку», — заверил Прилучный.

Актер добавил, что предполагаемые побои были бы заметны: «У меня КМС по боксу и рука тяжелая. Если бы я ее избил, то там точно было бы видно. И если бы я ее избил, то она бы точно пошла в полицию, написала заявление, но ведь она не снимала побои, но наверняка бы это сделала».

Ранее в феврале Прилучного заподозрили в пластической операции, изменившей его внешность.